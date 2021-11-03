В Украине представили новую украинскую криптобиржу Qmall

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Богдана Прилепы во время конференции BlockchainUA в Киеве.

Как рассказал Прилепа, создание биржи - сложный процесс, который растянулся на длительный период.

"Компания Prof-IT основательно подошла к этому вопросу, в связи с чем разработка биржи заняла более трех лет. В ее основе лежит уникальное, разработанное нами техническое решение, опробованное на других торговых площадках, фигурирующих в рейтинге ТОП 100 CoinMarketCap, теперь мы применяем его в украинском проекте", - объяснил он.

В свою очередь, Николай Удянский подчеркнул, что новая криптобиржа - это не только сложный, но и довольно затратный проект.

"В разработку решения мы вложили более 3 млн долларов за четыре года. Это коммерческий продукт, который мы решили реализовать и в рамках Украины. Я уверен, что он найдет свою аудиторию, поскольку на рынке помимо нас есть еще два игрока - и это сложно назвать конкуренцией, - добавил он. - Мы уникальны своим международным опытом и решением которые мы совершенствовали более 3 лет, также у нас 10 тысяч терминалов от партнера Ibox Bank по Украине, ни у одной биржи в мире нет такой сети. Плюс мы запускаем партнерство с MasterCard, которое мы сейчас развиваем. Пополнение баланса гривной в течении 20 секунд".

Причиной создания украинской криптобиржи стали риски при пользовании зарубежными биржами. Постоянные случаи заморозки счетов пользователей и люди не могут получить свои деньги. Решать юридические вопросы на расстоянии сложно, учитывая правовой сектор страны, где зарегистрирована биржа, к тому же это дорого. Крайне необходимо чтобы биржа была украинская с официальным представительством и службой поддержки.

"Это дополнительная гарантия безопасного инвестирования и безопасной работы с криптовалютой в Украине особенно если биржа работает в правовом поле, - подчеркнули партнеры.

Еще одной степенью безопасности будет являться верификация каждого пользователя и привычных для пользователей многоувроневым аутентификациям.

Отметим, Николай Удянский - известный украинский IT-бизнесмен, который входит в топ-100 богатейших украинцев 2021 года по версии Forbes. Богдан Прилепа - CEO новосозданной биржи Qmall, запустивший до этого множество блокчейн-стартапов и криптовалютных бирж входящие топ-100 бирж на coinmarketcap.