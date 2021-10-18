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Прилепа рассказал о запуске новой криптовалютной биржи в Украине

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 14:52
Прилепа рассказал о запуске новой криптовалютной биржи в Украине Фото: украинский IT-бизнесмен, CEO-проекта Богдан Прилепа (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине в скором времени заработает новая украинская криптовалютная биржа - Qmall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского IT-бизнесмена, CEO-проекта Богдана Прилепы.

По его словам, компания Prof-IT, которая специализируется на разработке блокчейн-решений и криптовалютных бирж по всему миру, уже заканчивает разработку Qmall.

Запуск биржи запланирован на ноябрь 2021 года, а сама презентация состоится на BlockchainUA, которая пройдет в Киеве 3 ноября.

"Уникальность проекта в том, что это будет первая украинская биржа, полностью регулируемая Минцифры и Нацбанком, также мы разрабатываем серьезную платформу для одного из министерств, пока оставим интригу, это будет большой прорыв для Украины", - подчеркнул Прилепа.

Бизнесмен считает, что украинская легальная криптобиржа нужна обязательно, ведь торговать на иностранных биржах очень опасно. Известны случаи, когда там замораживают счета и люди не могут получить свои деньги. На таких биржах часто происходят внутренние хакерские атаки.

Потому крайне необходимо, чтобы биржа была украинской, чтоб имела свой офис в стране. Это дополнительная гарантия безопасного инвестирования и безопасной работы с криптовалютой в Украине, отмечает он.

"Кроме того, плюсом отечественной биржи будет обучение трейдинговым операциям и повышение финансовой грамотности при работе с криптовалютой и возьмет на себя эту задачу две компании это cryptology.key и проект 001k. Ведь в планах нашей компании есть создание курсов для финансовой грамотности и обучению торговли на бирже. Наконец, на такой бирже не будет монет, которые были созданы только для того, чтобы мошенничеством выманивать у людей деньги", - подытожил Прилепа.

Совладельцем проекта Qmall также является IT-бизнесмен Николай Удянский, участник ТОП-100 богатейших украинцев 2021 года.

Prof-IT также сейчас в процессе запуска еще трех бирж в Австрии, Англии и Малайзии.

Как сообщалось, Верховная рада Украины легализовала виртуальные активы. Соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов.

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