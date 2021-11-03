В Україні представили нову українську криптобіржу Qmall

У середу, 3 листопада, було представлено нову українську криптовалютну біржу Qmall . Її презентували співзасновники проекту Микола Удянський та Богдан Прилепа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Богдана Прилепи під час конференції BlockchainUA у Києві.

Як розповів Прилепа, створення біржі - складний процес, який розтягнувся на тривалий період.

"Компанія Prof-IT ґрунтовно підійшла до цього питання, у зв'язку з чим розробка біржі зайняла понад три роки. У її основі лежить унікальне, розроблене нами технічне рішення, випробуване на інших торгових майданчиках, що фігурують у рейтингу ТОП 100 CoinMarketCap, тепер ми застосовуємо його в українському проекті", - пояснив він.

У свою чергу, Микола Удянський наголосив, що нова криптобіржа - це не лише складний, а й досить затратний проект.

"У розробку рішення ми вклали понад 3 млн доларів за чотири роки. Це комерційний продукт, який ми вирішили реалізувати і в рамках України. Я впевнений, що він знайде свою аудиторію, оскільки на ринку, крім нас, є ще два гравці - і це складно назвати конкуренцією, - додав він. - Ми унікальні своїм міжнародним досвідом і рішенням, які ми вдосконалювали понад 3 роки, також у нас 10 тис. терміналів від партнера Ibox Bank по Україні, у жодної біржі у світі немає такої мережі. Плюс ми запускаємо партнерство з MasterCard, яке ми зараз розвиваємо. Поповнення балансу гривнею протягом 20 секунд".

Причиною створення української криптобіржі стали ризики користування закордонними біржами. Постійні випадки заморозки рахунків користувачів та люди не можуть отримати свої гроші. Вирішувати юридичні питання на відстані складно з огляду на правовий сектор країни, де зареєстрована біржа, до того ж це дорого. Вкрай необхідно щоб біржа була українська з офіційним представництвом та службою підтримки.

"Це додаткова гарантія безпечного інвестування та безпечної роботи з криптовалютою в Україні, особливо якщо біржа працює у правовому полі", - підкреслили партнери.

Ще одним ступенем безпеки буде верифікація кожного користувача та звичних для користувачів багатоуровневих автентифікацій.

Зазначимо, Микола Удянський - відомий український IT-бізнесмен, який входить до топ-100 найбагатших українців 2021 року за версією Forbes. Богдан Прилепа - CEO новоствореної біржі Qmall, який запустив до цього безліч блокчейн-стартапів та криптовалютних бірж, що входять до топ-100 бірж на coinmarketcap.