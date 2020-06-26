В Україні пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних шляхах

Фото: швидкість (freepik)

Йдеться про перевищення швидкості на 30-60 км на годину у залежності від кількості смуг

В Україні пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних та національних автомобільних дорогах. У Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №3744.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Закон пропонує збільшити ліміт дозволеного перевищення швидкості на міжнародних та національних автодорогах. Очікується, що це дозволить зменшити витрати часу на проходження довгих відстаней, запобігатиме втомі водіїв та знизить ризики, пов’язані з тривалим безперервним перебуванням водіїв за кермом.

Отже, на міжнародних та національних дорогах пропонується збільшити ліміт наступним чином:

які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку - більш як на 30 кілометрів на годину;

які мають дві смуги для руху в одному напрямку - більш як на 40 кілометрів на годину;

які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку - більш як на 50 кілометрів на годину.

При цьому штрафом у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян пропонують карати перевищення швидкості більш як на 60 кілометрів на годину на міжнародних та національних автомобільних дорогах, які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроект, щоб сума штрафу за перевищення швидкості була значно більше - 3400 гривень для тих, хто перевищив більше, ніж на 50 км/год.

Як писало РБК-Україна, раніше в МВС оприлюднили номери авто, які перевищили швидкість.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк