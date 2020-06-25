В Украине хотят повысить штрафы за превышение скорости

Фото: водитель за рулем (РБК-Украина)

В Украине будут поднимать верхний порог штрафа

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, сейчас если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч - 510 гривен.

Геращенко выступил за то, чтобы в Украине было как Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.

"Мы должны поднимать верхний порог штрафа", - считает он.

Он рассказал, что с 1 июля с стране запускают и другие функции системы: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Напомним, ранее в МВД обнародовали номера авто, превысивших скорость.

Отметим, для водителей запустили удобный сервис оперативных уведомлений о штрафах.

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Автор: Анастасия Рокитна