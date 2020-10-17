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В Украине в пожарах погибли и пострадали более 2 тысяч человек с начала года

Украина , Суббота 17 октября 2020 09:49
В Украине в пожарах погибли и пострадали более 2 тысяч человек с начала года
Фото: лесной пожар (cv.dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В Украине с начала 2020 года в пожарах погибли 1132 человека, еще 1021 человек пострадал. В этом году в стране произошло уже более 90 тысяч пожаров.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пожаров произошло в жилом секторе - 24446, а также в категории "другое" - 62592, в числе которой пожары в экосистемах.

В производственной сфере произошло 1485 пожаров, а в транспорте - 3245.

Спасти удалось 1218 человек. Также отмечается, что за минувшие сутки в Украине произошел 161 пожар.

В Украине в пожарах погибли и пострадали более 2 тысяч человек с начала года

Таблица с данными о пожарах за 2020 год (dsns.gov.ua)

Напомним, 17 октября в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности, возникновение огня возможно преимущественно в восточных областях.

Отметим, ранее в Луганской области ликвидировали последний очаг масштабного пожара. Пожар тушили с 30 сентября. Правительство обещает выделить помощь из резервного фонда бюджета на 185 миллионов гривен.

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