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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Украина , Суббота 17 октября 2020 08:18
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
Фото: пожар (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В субботу, 17 октября, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность пожаров будет преимущественно в восточных областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 17 октября в восточных областях и в большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, ранее в Луганской области ликвидировали последний очаг масштабного пожара. Пожар тушили с 30 сентября. Правоохранители уже установили четыре вероятных источника возгорания.

Напомним, правительство выделит из резервного фонда бюджета 185 миллионов гривен людям, которые пострадали во время этих пожаров. В частности, семьям погибших предлагают выделить по 200 тысяч гривен.

Кроме этого, ранее на территории Харьковской области спасатели дважды тушили пожары, которые перекинулись из России.

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