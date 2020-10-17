В Україні у пожежах загинули і постраждали понад 2 тисяч осіб з початку року

Фото: лісова пожежа (cv.dsns.gov.ua)

В Україні з початку 2020 року в пожежах загинули 1132 особи, ще 1021 особа постраждала. У цьому році в країні сталося вже понад 90 тисяч пожеж.

Про це свідчать дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Найбільше пожеж сталося в житловому секторі - 24446, а також у категорії "інше" - 62592, в числі якої пожежі в екосистемах.

У виробничій сфері сталося 1485 пожеж, а у транспорті - 3245.

Врятувати вдалося 1218 осіб. Також зазначається, що за минулу добу в Україні сталася 161 пожежа.

Таблиця з даними про пожежі за 2020 рік (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 17 жовтня в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки, виникнення вогню можливо переважно в східних областях.

Відзначимо, раніше в Луганській області ліквідували останній осередок масштабної пожежі. Пожежу гасили з 30 вересня. Уряд обіцяє виділити допомогу з резервного фонду бюджету на 185 мільйонів гривень.