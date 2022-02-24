В Україні з'являться військові адміністрації на базі ОДА
Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні з'являться військові адміністрації на базі обласних державних адміністрацій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення на базі районних адміністрацій військових адміністрацій. Опір і відсіч будуть наростати. Необхідні логістичні рішення будуть прийняті", - заявив він.
Нагадаємо, після вторгнення російських військ на територію України низка міст перейшла в режим комендантської години.
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