В Украине появятся Силы киберобороны: что известно

В Украине вскоре появятся силы киберобороны. Сейчас Министерство обороны совместно с СНБО работает над завершением соответствующего законопроекта.
Об этом глава Минобороны Алексей Резников рассказал в интервью РБК-Украина.
"Сейчас совместно с аппаратом СНБО и смежными структурами мы заканчиваем законопроект о Силах киберобороны, обсуждаем основной драфт. В указе президента написано о создании кибервойск, но мы пообщались со специалистами разных стран и согласились, чтобы это были Силы, это дает дополнительные юридические возможности немного шире, чем у войск", - рассказал Резников.
По его словам, пока не известно, во сколько именно обойдется создание Сил киберобороны, поскольку еще не сформирована нормативно-правовая база.
"Мы сейчас работаем над нормативно-правовой базой. В законе будет записано, как эти силы будут выглядеть, какая у них структура и тогда будет понятно какое на это есть финансирование и за какое время их можно развернуть", - резюмировал министр.
Напомним, как заявили в Минцифре, 15 февраля на страну совершили крупнейшую в истории DDoS-атаку, но к ней были готовы.
Вместе с тем в СНБО заверили, что украинские власти готовы обеспечить стабильную работу провайдеров, которые попали под кибератаки. В частности, предложить функции для обеспечения стабильной работы.