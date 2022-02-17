В Україні з'являться Сили кібероборони: що відомо

В Україні незабаром з'являться Сили кібероборони. Наразі Міністерство оборони спільно з РНБО працює над завершенням відповідного законопроекту.
Про це глава Міноборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Зараз спільно з апаратом РНБО і суміжними структурами ми закінчуємо законопроект про Сили кібероборони, обговорюємо основний драфт. В указі президента написано про створення кібервійськ, але ми поспілкувалися з фахівцями різних країн і погодилися, щоб це були Сили, це дає додаткові юридичні можливості, трохи ширше ніж у військ", - розповів Резніков.
За його словами, поки не відомо, у скільки саме обійдеться створення Сил кібероборони, оскільки ще не сформовано нормативно-правову базу.
"Ми зараз працюємо над нормативно-правовою базою. У законі буде записано, як ці сили будуть виглядати, яка у них структура і тоді буде зрозуміло яке на це є фінансування і за який час їх можна розгорнути", - резюмував міністр.
Нагадаємо, як заявили в Мінцифри, 15 лютого на країну здійснили найбільшу в історії DDoS-атаку, але до неї були готові.
Разом з тим в РНБО запевнили, що українська влада готова забезпечити стабільну роботу провайдерів, які потраплять під кібератаки. Зокрема, запропонувати функції для забезпечення стабільної роботи.