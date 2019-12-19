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Рада планирует ввести новые воинские звания

Новости » Политика     19.12.2019 - 18:59
Рада планирует ввести новые воинские звания
Фото: заседание Совета (РБК-Украина)

Реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета

Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2247 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно воинских званий военнослужащих". За документ проголосовали 267 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом предлагается внести изменения и дополнения к Уставу внутренней службы Вооруженных сил Украины, Дисциплинарного устава ВСУ, Строевого устава ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ и закона "О воинской обязанности и военной службе" относительно установления новых воинских званий высшего офицерского состава согласно воинских званий, принятых в ведущих странах-членах НАТО.

В частности, предполагается ввести звание "бригадный генерал", "командор-адмирал", вместо звания "генерал-полковник" - звание "генерал", а звание "генерал армии Украины" отменить.

Реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета.

Напомним, 17 октября Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении военного обов'язку и прохождения военной службы)". За документ проголосовали 278 парламентариев.

Кроме того, в конце мая парламент 8 созыва принял за основу в первом чтении законопроект №10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского обов'язку и прохождения военной службы)". Проект после ряда неудачных попыток поддержал 231 депутат ВР.

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