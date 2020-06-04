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В Україні з'являться нові військові звання: список

Новини » Політика     04.06.2020 - 15:43
В Україні з'являться нові військові звання: список
Фото: військовослужбовці (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада схвалила відповідний закон у другому читанні

В Україні з'являться нові військові звання. Верховна рада ухвалила у другому читанні відповідний законопроект №2247.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосував 291 парламентар. Нардепи схвалили його без обговорення.

Закон змінює та доповнює Статут внутрішньої служби Збройних сил України, Дисциплінарний статут ЗСУ, Стройовий статут ЗСУ, Статут гарнізонної та вартової служб ЗСУ та закон "Про військовий обов’язок і військову службу". Нові звання встановлюються відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.

Тепер в армії будуть такі звання: полковники, капітани 1 рангу, бригадні генерали, коммодори, генерал-майори, контр-адмірали, генерал-лейтенанти, віце-адмірали.

Звання "генерал-полковники, адмірали, генерали армії України" замінюються генералами та адміралами, а “генерал-полковник" - званням генерал-лейтенант.

Статут внутрішньої служби змінили в частині переліку військових звань ЗСУ, зокрема до звань у вищому офіцерському складі додано звання бригадний генерал, генерал (армійське звання) і коммадор (корабельне звання).

Нагадаємо, даний закон Рада схвалила у першому читанні у кінці грудня 2019 року, за нього проголосували 267 нардепів.

Як писало РБК-Україна, у жовтні минулого року парламент схвалив закон про модернізацію сержантської служби у Збройних силах України.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Збройні сили УкраїниВерховна Радазвание
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