В Украине появятся Госагентства в сфере искусства, культуры и спорта

Агентства будут координироваться Кабинетом министров
Кабинет министров Украины принял решение о создании нескольких агентств в сфере искусства, культуры и спорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.
Сообщается, что на заседании правительства приняты решения о создании следующих структур:
Все эти органы будут координироваться Кабинетом министров через Министерство культуры, молодежи и спорта.
Фото: постановление о создании новых органов
Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что телеканал для жителей районов оккупированного Донбасса будет запущен в феврале 2020 года. По его словам, вещание этого телеканала будет осуществляться только на территории Донбасса. Он создается на базе UATV, вещание будет на украинском и русском языках.
Отметим, ранее также в Минкульте презентовали основные пункты нового закона о медиа.