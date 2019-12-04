В Україні з'являться Держагентства у сфері мистецтва, культури і спорту

Агентства будуть координуватися Кабінетом міністрів
Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення кількох агентств у сфері мистецтва, культури і спорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.
Повідомляється, що на засіданні уряду прийнято рішення про створення таких структур:
Всі ці органи будуть координуватися Кабінетом міністрів через Міністерство культури, молоді і спорту.
Фото: постанова про створення нових органів
Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що телеканал для жителів районів окупованого Донбасу буде запущений в лютому 2020 року. За його словами, мовлення цього телеканалу буде здійснюватися тільки на території Донбасу. Він створюється на базі UATV, мовлення буде українською і російською мовами.
Зазначимо, раніше також в Мінкульті презентували основні пункти нового закону про медіа.