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В Украине появится свой Нью-Йорк: Рада одобрила постановление

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Украина, Четверг 01 июля 2021 14:27
В Украине появится свой Нью-Йорк: Рада одобрила постановление
Автор: Юлия Струк

Верховная рада переименовала поселок городского типа Новгородское в Нью-Йорк. Народные депутаты одобрили проект постановления №5081.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За переименование проголосовал 301 парламентарий. Нардепы приняли постановление без обсуждения.

"Переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк", - сказано в документе.

В пояснительной записке указано, что Донецкая областная военно-гражданская администрация обратилась к ВР с представлением о переименовании Новгородского на Нью-Йорк.

Поселок городского типа находится на расстоянии 42 км от районного центра города Бахмут. В нем проживает около 12 тысяч жителей.

"Переименование пгт. Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия", - говорится в пояснительной.

Украинский институт национальной памяти указывает на то, что переименование президиумом Верховного Совета Украины 19 октября 1951 года пгт. Нью-Йорк на пгт. Новгородское "было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии".

Подробнее об историческом названии этого населенного пункта читайте в материале РБК-Украина.

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Нью-Йорк переименование Верховная рада
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