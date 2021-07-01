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В Україні з'явиться свій Нью-Йорк: Рада схвалила постанову

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Україна, Четвер 01 липня 2021 14:27
В Україні з'явиться свій Нью-Йорк: Рада схвалила постанову
Автор: Юлія Струк

Верховна рада перейменувала селище міського типу Новгородське в Нью-Йорк. Народні депутати схвалили проект постанови №5081.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За перейменування проголосував 301 парламентарій. Нардепи прийняли постанову без обговорення.

"Перейменувати селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк", - сказано в документі.

У пояснювальній записці вказано, що Донецька обласна військово-цивільна адміністрація звернулась до ВР з поданням про перейменування Новгородського на Нью-Йорк.

Селище міського типу знаходиться на відстані 42 км від районного центру міста Бахмут. У ньому проживає близько 12 тисяч мешканців.

"Перейменування смт. Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви", - сказано у пояснювальній.

Український інститут національної пам’яті вказує на те, що перейменування президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року смт. Нью-Йорк на смт. Новгородське "було продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії".

Детальніше про історичну назву цього населеного пункту читайте в матеріалі РБК-Україна.

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