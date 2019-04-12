В Украине появится скоростная трасса Львов-Мукачево-Ужгород

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов профинансировать подготовку технико-экономическое обоснование для строительства новой автомагистрали Львов-Мукачево-Ужгород с ответвлением к венгерской границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укравтодора".

Ожидается, что новая дорога позволит сократить время поездки по направлению Львов-Мукачево до полутора часов вместо нынешних трех с половиной. Новая магистраль будет рассчитана на максимальную скорость движения 130 км/ч.

Также сообщается, что дорога будет совмещена с венгерской автомагистралью М3 через КПП "Дыйда" и словацкой D1 через КПП "Ужгород".

Напомним, ранее сообщалось, что поезд Мукачево-Кошице совершил тестовый рейс. Предполагается, что регулярные рейсы запустят уже летом этого года.

Ранее также стало известно, что дорогу между Запорожьем и Мариуполем построят за счет средств, которые выделила Германия на поддержку украинской экономики. До этого министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Германия рассматривает возможность финансирования строительства первого автобана в Украине.

"Вероятно, это будет дорога Мариуполь-Запорожье. И он станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС", - отметил он.