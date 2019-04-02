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Поезд Мукачево - Кошице совершил тестовый рейс

Новости » Общество    02.04.2019 - 17:03
Поезд Мукачево - Кошице совершил тестовый рейс
Фото: прибытие поезда (railway.lviv.ua)

Время в пути составляет 4 часа

"Укрзализныця" сегодня 2 апреля протестировала поезд Мукачево - Кошице, который в 14:00 прибыл на станцию Мукачево. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Львовской железной дороги".

Сообщается, в Мукачево из Словакии прибыл пассажирский рельсовый автобус словацкой железнодорожной компании АО ЗССК, который совершил тестовый рейс колеей европейской ширины (1435 мм).

Поезд находится в пути 4 часа и делает остановки Кошице - Чиерна над Тиссой - Чоп - Мукачево.

Во время тестового рейса состоялась рабочая встреча украинских и словацких железнодорожников, во время которой стороны анализировали технические параметры инфраструктуры и подвижного состава, а также согласовывали организационные аспекты, связанные с внедрением регулярного международного пассажирского сообщения между украинским Мукачевом и словацким Кошице уже летом этого года

Фото: прибытие поезда (railway.lviv.ua)

РБК-Украина писало, что ПАО "Укрзализныця" планирует в июне 2019 года запустить поезд Мукачево - Кошице.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила еще дополнительные поезда и дополнительные рейсы графиковых поездов на Пасху и майские праздники. По состоянию на 1 апреля УЗ уже назначила восемь дополнительных поездов, а также дополнительных рейсов на 5 графиков поездов. В общем назначен 41 дополнительный рейс.

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