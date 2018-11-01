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Порошенко: дорогу Запорожье-Мариуполь построят за счет немецких кредитов

Новости » Политика    01.11.2018 - 15:56
Фото: Ангела Меркель и Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Ангела Меркель и Петр Порошенко (РБК-Украина)

Деньги на новую дорогу возьмут из немецкого кредита в 0,5 млрд евро

Дорогу между Запорожьем и Мариуполем построят за счет средств, которые выделила Германия на поддержку украинской экономики. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко напомнил, что ранее немецкое правительство выделило 0,5 млрд евро на кредит для поддержки украинской экономики.

"Сегодня я озвучил предложение, которое было принято, что часть этих средств должна быть использована на кредит для строительства дороги Запорожье-Мариуполь. Потому что нашим приоритетом является развитие инфраструктуры освобожденного Донбасса", - добавил он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Германия рассматривает возможность финансирования строительства первого автобана в Украине.

"Вероятно, это будет дорога Мариуполь-Запорожье. И он станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС", - подчеркнул министр.

Отметим, вчера Кабинет министров одобрил соглашение о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW).

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Новости Украины Порошенко ПетрЗапорожьеМариупольАнгела Меркель
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