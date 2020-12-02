В Украине может появиться рынок виртуальных активов: ВР приняла закон за основу

Верховная рада приняла за основу законопроект №3637 о виртуальных активах. За документ проголосовали 230 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В законе хотят урегулировать правовой режим виртуальных активов, определить участников этого рынка. Предлагается прописать государственное регулирование обращения виртуальных активов и международное сотрудничество в этой сфере.

Согласно проекту, центральным органом исполнительной власти, который формирует и реализует госполитику в сфере обращения виртуальных активов, является Министерство цифровой трансформации.

На Минцифры возложены задачи госрегулирования и контроля за оборотом виртуальных активов на территории Украины, контроля за исполнением, в пределах компетенции, участниками рынка виртуальных активов законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Документ определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами, через прохождение процедур госрегистрации одного или нескольких видов деятельности:

хранение или администрирование виртуальных активов и ключей виртуальных активов;

обмен виртуальных активов;

перевод виртуальных активов;

участие и предоставление финансовых услуг, связанных с предложением эмитента и/или продажей виртуальных активов.

Отдельное регулирование предусмотрено для виртуальных активов, обеспеченных финансовыми инструментами. Их регулированием будет заниматься Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, в конце октября комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал принять соответствующий законопроект №3637 за основу.

Как писало РБК-Украина, в 2018 году комитет по вопросам информатизации и связи рекомендовал ВР принять законопроект № 9083 о налогообложении операций с виртуальными активами в Украине.