В Україні може з'явитися ринок віртуальних активів: ВР схвалила закон за основу

Верховна рада схвалила за основу законопроект №3637 про віртуальні активи. За документ проголосували 230 парламентарів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У законі хочуть врегулювати правовий режим віртуальних активів, визначити учасників цього ринку. Пропонується прописати державне регулювання обігу віртуальних активів та міжнародне співробітництво у цій сфері.

Згідно з проектом, центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує держполітику в сфері обігу віртуальних активів, є Міністерство цифрової трансформації.

На Мінцифри покладені завдання держрегулювання та контролю за обігом віртуальних активів на території України, контролю за виконанням, в межах компетенції, учасниками ринку віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Документ визначає правовий статус та вимоги до постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, через проходження процедур держреєстрації одного або декількох видів діяльності:

зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів;

обмін віртуальних активів;

переказ віртуальних активів;

участь і надання фінансових послуг, пов’язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів.

Окреме регулювання передбачене для віртуальних активів, забезпечених фінансовими інструментами. Їх регулюванням займатиметься Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо, наприкінці жовтня комітет з питань цифрової трансформації рекомендував ухвалити відповідний законопроект №3637 за основу.

Як писало РБК-Україна, у 2018 році комітет з питань інформатизації та зв’язку рекомендував ВР ухвалити законопроект № 9083 щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні.