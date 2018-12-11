Раде рекомендуют принять закон о налогообложении операций с виртуальными активами

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Законопроект рекомендуют принять за основу

Комитет по вопросам информатизации и связи рекомендует Верховной раде Украины принять законопроект № 9083 о налогообложении операций с виртуальными активами в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата парламента.

Так, законом предлагается внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины.

Кроме того, члены комитета рассмотрели и альтернативный проект закона №9083-1.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении операций с виртуальными активами в Украине (№9083) и направить вывод о рассмотрении данного законопроекта комитета по вопросам налоговой и таможенной политики", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". Законом увеличиваются с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада ночью 23 ноября одобрила во втором чтении законопроект №9260 об изменениях в Налоговый кодекс в рамках бюджета-2019.

Так, после принятия закона глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила о неточности в документе. В связи с этим налоговый комитет Рады подготовил письмо председателю ВР, в котором сформулировал уточнения, которые должны были внести в текст документа.

Однако Рада в ходе заседания провалила внесение технических правок в Налоговый кодекс Украины, в связи с чем спикер ВР Андрей Парубий заявил, что закон будет подписан без учета этих норм.