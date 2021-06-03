В Украине появится реестр профессий: Рада приняла закон за основу

"За" проголосовали 256 нардепов.

Закон дает определение терминам полной и частичной профессиональной квалификации; устанавливает приоритетность профессиональных стандартов над квалификационным характеристиками.

Документ нормирует отдельные вопросы разработки, утверждения и введения в действие профессиональных стандартов.

Создается и вводится в действие Реестр видов занятий (профессий) и квалификаций.

Согласно проекту, при заключении трудового договора учитывается вид занятий (профессия), полная или частичная профессиональная квалификация, которой владеет человек. По желанию сторон требования к работам, квалификации или выполнению порученной работы без предъявления требований к квалификации могут устанавливать в трудовом договоре.

Тарифная система будет включать квалификационные характеристики при отсутствии профессиональных стандартов.

Отнесение выполняемых работ к определенным тарифным разрядам и присвоение квалификационных разрядов работникам будет включать квалификационные характеристики при отсутствии профессиональных стандартов.

Требования к квалификационным и специальным знаниям работников, их задачи, обязанности и специализацию будут определять исключительно профессиональные стандарты.

У Центров занятости предлагают забрать функции по подтверждению профессиональной квалификации по результатам неформального профессионального обучения по рабочим профессиям.