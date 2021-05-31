ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Раде рекомендуют стимулировать украинцев за рубежом вернуться на родину

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 мая 2021 10:56
Раде рекомендуют стимулировать украинцев за рубежом вернуться на родину Фото: украинцев за рубежом хотят стимулировать вернуться на родину (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют стимулировать украинцев за рубежом вернуться на родину. Комитет по вопросам социальной политики рекомендует ВР принять соответствующий законопроект №4669 за основу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Документ предлагает стимулировать граждан Украины, работающих за рубежом, вернуться на родину. Предусматривается предоставление государственной помощи на начало предпринимательской деятельности.

Согласно закону, предельный размер пособия для экономической реинтеграции для трудовых мигрантов не будет превышать 150 тысяч гривен. Это в 2,5 раза выше максимального размера единовременной выплаты по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности, предоставляемой за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Общий размер потребности в дополнительных средствах на год составит 108 млн гривен:

50 млн грн из государственного бюджета на возвратной основе (для украинцев, имеющих страховой стаж менее 10 лет);

58 млн грн из бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на безвозвратной основе (для граждан Украины, которые имеют страховой стаж более 10 лет).

"Члены комитета решили рекомендовать Верховной раде включить законопроект №4669 в повестку дня сессии и принять за основу по результатам рассмотрения в первом чтении, альтернативный законопроект № 4669-1 рекомендовано включить в повестку дня и отклонить", - указано в сообщении.

Напомним, Верховная рада хочет ввести страхование на возвращение украинских туристов из-за рубежа. Это предполагает соответствующий законопроект №4162.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Верховная Рада заробитчане
NEWS
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
DAILY
Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы