В Україні з'явиться реєстр професій: Рада прийняла закон за основу

"За" проголосували 256 нардепів.

Закон дає визначення термінам повної та часткової професійної кваліфікації; встановлює пріоритетність професійних стандартів над кваліфікаційними характеристикам.

Документ унормовує окремі питання розроблення, затвердження та введення у дію професійних стандартів.

Створюється та вводиться у дію Реєстр видів занять (професій) та кваліфікацій.

Згідно з проектом, при укладенні трудового договору до уваги береться вид занять (професія), повна або часткова професійна кваліфікація, якою володіє особа. За бажанням сторін вимоги до робіт, кваліфікації або виконання дорученої роботи без вимог до кваліфікації можуть встановлювати у трудовому договорі.

Тарифна система буде включати кваліфікаційні характеристики за відсутності професійних стандартів.

Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам буде включати кваліфікаційні характеристики за умови відсутності професійних стандартів.

Вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань працівників, їх завдання, обов’язки та спеціалізація будуть визначати виключно професійні стандарти.

У Центрів зайнятості пропонують забрати функції з підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.