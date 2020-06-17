В Украине появится новый праздник. Отныне в стране 25 июня будет отмечаться День таможенника.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Кабмин согласовал указ президента об установлении Дня таможенника - 25 июня", - написал парламентарий.

Эта дата - день принятия Верховной радой закона "О таможенном деле в Украине" в 1991 году.

"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", - говорится в тексте документа.

Напомним, на украинской таможне прошли масштабные увольнения в региональных управлениях: под увольнение попала половина региональных руководителей.

Как писало РБК-Украина, ранее Министерство финансов предлагало разработать механизм случайной ротации на таможне, чтобы уменьшить случаи контрабанды.