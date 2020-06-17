В Україні з'явиться нове свято. Відтепер в країні 25 червня буде відзначатися День митника.

Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Кабмін погодив указ президента про встановлення Дня митника - 25 червня", - написав парламентарій.

Ця дата - день прийняття Верховною радою закону "Про митну справу в Україні" в 1991 році.

"З огляду на важливу роль митників в забезпеченні митної безпеки та захисту економічних інтересів, постановляю: встановити в Україні професійне свято - День митника України, який відзначати щорічно 25 червня", - йдеться у тексті документа.

Нагадаємо, на українській митниці пройшли масштабні звільнення у регіональних управліннях: під звільнення потрапила половина регіональних керівників.

Як писало РБК-Україна, раніше Міністерство фінансів пропонувало розробити механізм випадкової ротації на митниці, щоб зменшити випадки контрабанди.