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В Минфине заявили о масштабных увольнениях таможенников в регионах

Новости » Политика     12.06.2020 - 22:29
В Минфине заявили о масштабных увольнениях таможенников в регионах
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)

В Минфине уволили половину региональных руководителей таможни

На украинской таможне прошли масштабные увольнения в региональных управлениях. Под увольнение попала половина региональных руководителей.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Также, по словам Марченко, были уволены две трети руководителей налоговой службы.

"Никто не будет терпеть ни коррупцию, ни схемы, ни на таможне, ни в налоговой. Мы уже провели три коллегии таможенной службы. Уволили 50% региональных таможенников, 2/3 налоговой службы также уволены. То есть мы делаем определенные ротации. Я прекрасно понимаю, что этого недостаточно. Все равно есть контрабанда", - заявил он.

Напомним, ранее Минфин предлагал разработать механизм случайной ротации на таможне, чтобы уменьшить случаи контрабанды.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявлял, что не уверен в полном преодоления контрабанды на украинской границе, но назвал условия для эффективной борьбы с ней.

Кроме того, в конце мая на границе с Украиной водители пытались заблокировать работу пункта пропуска из-за нежелания декларировать товары: в Минфине это связывают с попыткой ввоза контрабанды.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Министерство финансов Украиныувольнениеконтрабандатаможня
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