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Случайная ротация на таможне: в Минфине предложили, как уменьшить контрабанду

Новости » Общество     05.06.2020 - 20:48
Случайная ротация на таможне: в Минфине предложили, как уменьшить контрабанду
Фото: пункт пропуска на границе (dpsu.gov.ua)

Случайная ротация должна ослабить коррупционную составляющую на таможне

Министр финансов Сергей Марченко дал поручение Государственной таможенной службе разработать механизм случайной ротации на таможенных постах. Как отметили в Минфине, это позволит уменьшить случаи контрабанды.

Об этом сообщили в пресс-службе Таможенной службы.

Соответствующее поручение Марченко дал во время коллегии Государственной таможенной службы.

"Министр отметил необходимость усиления работы по противодействию контрабанде и обеспечение выполнения плана поступлений в бюджет от таможни. Кроме того, министр дал ряд поручений, среди которых - разработать механизм ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу. Такая практика должна значительно уменьшить влияние человеческого фактора при осуществлении таможенных процедур и, соответственно, ослабить коррупционную составляющую", - говорится в сообщении.

Отметим, в конце мая в Закарпатской области на границе с Венгрией водители пытались заблокировать работу пропускного пункта в связи с нежеланием декларировать товары, которые они ввозили на территорию Украины.

Позже в Минфине заявили, что это была попытка ввоза контрабанды в Украину.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, можно ли убрать контрабанду полностью.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство финансов Украиныконтрабандатаможня
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