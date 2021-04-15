В Україні з'явиться нова держпремія: Рада схвалила закон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

"За" проголосував 271 депутат ВР.

Закон пропонує внести зміни до ЗУ "Про державні нагороди України".

"За результатами опрацювання питання про заснування премії імені Бориса Патона робочою групою було запропоновано перейменувати Державну премію України в галузі науки і техніки в Національну премію України імені Бориса Патона", - пояснювали в уряді.

Цю премію будуть присуджувати за видатні досягнення у галузі науки і техніки.

У пояснювальній наголошується, що реалізація закону не потребуватиме залучення додаткових коштів з державного бюджету.