В Украине может появиться новая госпремия

В Украине может появиться новая государственная премия. Кабинет министров подал в Верховную раду соответствующий законопроект №5327.
Закон предлагает внести изменения в закон "О государственных наградах Украины".
"По результатам обработки вопроса о создании премии имени Бориса Патона рабочей группой было предложено переименовать Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию Украины имени Бориса Патона", - указано в пояснительной записке.
Эту премию будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники.
В пояснительной отмечается, что реализация закона не потребует привлечения дополнительных средств из государственного бюджета.
Напомним, в конце августа президент Владимир Зеленский предложил учредить в Украине государственные премии имени Мирослава Скорика и Бориса Патона. Письмо о создании соответствующих премий было направлено в Кабмин.
Как писало РБК-Украина, Борис Патон 58 лет был президентом Национальной академии наук Украины. Его изобретениями в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов пользуются во всем мире.
Патон умер 19 августа 2020 года на 102-м году жизни.