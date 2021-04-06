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В Украине может появиться новая госпремия

Автор: Юлия Струк

В Украине может появиться новая государственная премия. Кабинет министров подал в Верховную раду соответствующий законопроект №5327.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Закон предлагает внести изменения в закон "О государственных наградах Украины".

"По результатам обработки вопроса о создании премии имени Бориса Патона рабочей группой было предложено переименовать Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию Украины имени Бориса Патона", - указано в пояснительной записке.

Эту премию будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники.

В пояснительной отмечается, что реализация закона не потребует привлечения дополнительных средств из государственного бюджета.

Напомним, в конце августа президент Владимир Зеленский предложил учредить в Украине государственные премии имени Мирослава Скорика и Бориса Патона. Письмо о создании соответствующих премий было направлено в Кабмин.

Как писало РБК-Украина, Борис Патон 58 лет был президентом Национальной академии наук Украины. Его изобретениями в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов пользуются во всем мире.

Патон умер 19 августа 2020 года на 102-м году жизни.

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