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В Украине появится Государственная социальная служба

Новости » Политика    12.12.2018 - 13:06
В Украине появится Государственная социальная служба
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Новая служба будет контролировать предоставление социальной помощи

Кабинет министров Украины принял решение о создании Государственной социальной службы. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Правительство определило, что Госсоцслужба будет центральным органом исполнительной службы, в задачи которого входит реализация политики в сфере социальной защиты населения, прав детей и контроль предоставления социальной поддержки.  Управление новой службой будет осуществляться через Министерство социальной политики, предполагается, что штат новой службы составит до 120 человек.

Также сообщается, что Минсоцполитики должно в течение двух месяцев внести положение о Госсоцслужбе.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине со следующего года вводится новый вид социальной помощи. Данную помощь будут получить те, кто ухаживает за детьми больных тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установлена инвалидность.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, в Украине государственную социальную помощь получают примерно 44% граждан.

 

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныслужбаМинистерство социальной политики
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