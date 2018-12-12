ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Україні з'явиться Державна соціальна служба

Новини » Політика    12.12.2018 - 13:06
В Україні з'явиться Державна соціальна служба
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Нова служба контролюватиме надання соціальної допомоги

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Державної соціальної служби. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Уряд визначив, що Держсоцслужба буде центральним органом виконавчої служби, в завдання якого входить реалізація політики у сфері соціального захисту населення, прав дітей та контроль надання соціальної підтримки. Управління нової службою буде здійснюватися через Міністерство соціальної політики, передбачається, що штат нової служби складатиме до 120 осіб.

Також повідомляється, що Мінсоцполітики має протягом двох місяців внести положення про Держсоцслужбу.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з наступного року вводиться новий вид соціальної допомоги. Дану допомогу будуть отримувати ті, хто доглядає за дітьми хворих на важкі захворювання, але яким ще не встановлено інвалідність.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, в Україні державну соціальну допомогу одержують приблизно 44% громадян.

 

Кабмін визначив умови відбору постачальників електроенергії Уряд ініціює перевірку облгазів
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнислужбаМіністерство соціальної політики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся