В Україні з'явиться Державна соціальна служба

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Нова служба контролюватиме надання соціальної допомоги

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Державної соціальної служби. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Уряд визначив, що Держсоцслужба буде центральним органом виконавчої служби, в завдання якого входить реалізація політики у сфері соціального захисту населення, прав дітей та контроль надання соціальної підтримки. Управління нової службою буде здійснюватися через Міністерство соціальної політики, передбачається, що штат нової служби складатиме до 120 осіб.

Також повідомляється, що Мінсоцполітики має протягом двох місяців внести положення про Держсоцслужбу.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з наступного року вводиться новий вид соціальної допомоги. Дану допомогу будуть отримувати ті, хто доглядає за дітьми хворих на важкі захворювання, але яким ще не встановлено інвалідність.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, в Україні державну соціальну допомогу одержують приблизно 44% громадян.