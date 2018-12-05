В Украине вводится новый вид социальной помощи

Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

Помощь будут получать те, кто ухаживает за детьми тяжелобольных без инвалидности

В Украине с января 2019 года вводится новый вид социальной помощи. Об этом на заседании правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с 1 января 2019 года вводится новый вид социальной помощи для лиц, которые ухаживают за детьми больных тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установлена инвалидность.

"Правительством на прошлом заседании утвержден порядок предоставления такой помощи, это еще один важный шаг для поддержки государством семей, которые в этом больше всего нуждаются", - добавил Рева.

Напомним, ранее Рева заявлял, что в Украине государственную социальную помощь получают примерно 44% граждан.

"Примерно 44% людей получают те или иные виды государственной социальной помощи. Но мы должны понимать, что, согласно Конституции, Украина - государство социальное", - отметил он.

До этого Рева рассказывал, что около 3000 семей получают пособие для малообеспеченных. Кроме того, в Украине около 5 млн домохозяйств получают субсидию.