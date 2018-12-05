ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Украине вводится новый вид социальной помощи

Новости » Общество    05.12.2018 - 15:54
В Украине вводится новый вид социальной помощи
Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

Помощь будут получать те, кто ухаживает за детьми тяжелобольных без инвалидности

В Украине с января 2019 года вводится новый вид социальной помощи. Об этом на заседании правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с 1 января 2019 года вводится новый вид социальной помощи для лиц, которые ухаживают за детьми больных тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установлена инвалидность.

"Правительством на прошлом заседании утвержден порядок предоставления такой помощи, это еще один важный шаг для поддержки государством семей, которые в этом больше всего нуждаются", - добавил Рева.

Напомним, ранее Рева заявлял, что в Украине государственную социальную помощь получают примерно 44% граждан.

"Примерно 44% людей получают те или иные виды государственной социальной помощи. Но мы должны понимать, что, согласно Конституции, Украина - государство социальное", - отметил он.

До этого Рева рассказывал, что около 3000 семей получают пособие для малообеспеченных. Кроме того, в Украине около 5 млн домохозяйств получают субсидию.

Кабмин изменил порядок установления доплаты к надбавкам за особые заслуги
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство социальной политикиАндрей Рева
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь