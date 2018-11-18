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В Украине государственную помощь получают 44% граждан, - Рева

Новости » Общество    18.11.2018 - 05:47
В Украине государственную помощь получают 44% граждан, - Рева
Фото: Андрей Рева (из открытых источников)

Около 5 млн домохозяйств в Украине получают субсидию

Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что государственную социальную помощь получают примерно 44% граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  "Радио Свобода".

По его словам, в Украине около 5 млн домохозяйств получают субсидию.

"Примерно 44% людей получают те или иные виды государственной социальной помощи. Но мы должны понимать, что, согласно Конституции, Украина - государство социальное", - говорится в сообщении.

Ранее Андрей Рева сообщал, что в Украине около 3000 семей получают пособие для малообеспеченных.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине не будет резких изменений в размерах субсидий и количестве их получателей.

Сообщается, что расчеты показывают, что заложенных 55 млрд гривен на субсидии в 2019 году должно хватить для финансирования программы. Рева отметил, что на рост количества получателей влияет повышение тарифов, а на сокращение - рост доходов.

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Новости Украины помощьМинистерство социальной политикиАндрей Рева
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