В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно

"Нафтогаз должен быть оператором национальной сети, чтобы не было вопроса высокой цены. Эту задачу поставил президент. Также мы можем быть для государства эффективным инструментом сотрудничества с крупнейшими в мире компаниями по ресурсу", - сказал он.

Он отметил, что когда конкуренция на рынке несовершенна, то появление государственного игрока позволяет сделать его ценовым лидером и отказаться от государственного регулирования цен.

"Когда есть государственный игрок с существенной долей рынка - 15-20-30%, то есть не 100%, но и не 1%, тогда больше доверия, что у потребителей есть возможность покупать по справедливой конкурентной цене… Если сеть занимает 30% рынка, это уже дает реальную альтернативу людям. В свою очередь, это будет принуждать частных операторов тоже не задирать цены", - сказал Витренко.

Витренко уточнил, что "Нафтогаз" еще не получил контроль над сетью АЗС Glusco. "Там есть некоторые нюансы, но надеюсь, что государство проявит определенную волю и мы будем иметь контроль над АЗС", - сказал глава правления НАК.