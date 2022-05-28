В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно

Украинские власти поставили перед НАК "Нафтогаз Украины" задачу стать так называемым национальным оператором на рынке нефтепродуктов. Это необходимо, чтобы обеспечить справедливость цен на рынке.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НАК Юрия Витренко агентству "Интерфакс-Украина".
"Нафтогаз должен быть оператором национальной сети, чтобы не было вопроса высокой цены. Эту задачу поставил президент. Также мы можем быть для государства эффективным инструментом сотрудничества с крупнейшими в мире компаниями по ресурсу", - сказал он.
Он отметил, что когда конкуренция на рынке несовершенна, то появление государственного игрока позволяет сделать его ценовым лидером и отказаться от государственного регулирования цен.
"Когда есть государственный игрок с существенной долей рынка - 15-20-30%, то есть не 100%, но и не 1%, тогда больше доверия, что у потребителей есть возможность покупать по справедливой конкурентной цене… Если сеть занимает 30% рынка, это уже дает реальную альтернативу людям. В свою очередь, это будет принуждать частных операторов тоже не задирать цены", - сказал Витренко.
Витренко уточнил, что "Нафтогаз" еще не получил контроль над сетью АЗС Glusco. "Там есть некоторые нюансы, но надеюсь, что государство проявит определенную волю и мы будем иметь контроль над АЗС", - сказал глава правления НАК.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 13 мая заявил о решении Кабинета министров передать 172 заправки компании Glusco в управление НАК "Нафтогаз Украины". Сеть связывают с подозреваемым в госизмене нардепом Виктором Медведчуком.
Помимо этого, у 100%-ной дочерней компании "Нафтогаза" - "Укргазвыдобування" - есть сеть из 21 заправки U.GO в Харькове и Харьковской области, тогда как "Укрнафте", в которой доля НАК 50%+1 акция, принадлежит 537 АЗС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.