"Нафтогазу" передали более 170 АЗС компании Glusco. Ее связывали с Медведчуком

Более 170 заправок компании Glusco, которую связывали с подозреваемым в госизмене нардепом Виктором Медведчуком, передали в управление "Нафтогаза". Соответствующее решение сегодня приняло украинское правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина .

По решению правительства, в управление НАК "Нафтогаз" перешли 172 АЗС.

"У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы в России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашей стране и работать на благо нашей страны и всех украинцев", - сказал на заседании Кабмина премьер Денис Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства отметил необходимость установления полной энергетической независимости Украины.

Как известно, в 2017 году швейцарская группа Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева приобрела сеть Glusco. Однако, по данным СМИ, сеть контролировали структуры из окружения Виктора Медведчука.