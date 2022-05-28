В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо

"Нафтогаз повинен бути оператором національної мережі, щоб не було питання високої ціни. Це завдання поставив президент. Також ми можемо бути для держави ефективним інструментом співпраці з найбільшими у світі компаніями по ресурсу", - сказав він.

Він зазначив, що коли конкуренція на ринку недосконала, то поява державного гравця дозволяє зробити його ціновим лідером і відмовитися від державного регулювання цін.

"Коли є державний гравець з істотною часткою ринку-15-20-30%, тобто не 100%, але і не 1%, тоді більше довіри, що у споживачів є можливість купувати за справедливою конкурентною ціною... якщо мережа займає 30% ринку, це вже дає реальну альтернативу людям. У свою чергу, це буде примушувати приватних операторів теж не задирати ціни", - сказав Вітренко.

Вітренко уточнив, що "Нафтогаз" ще не отримав контроль над мережею АЗС Glusco. "Там є деякі нюанси, але сподіваюся, що держава проявить певну волю і ми будемо мати контроль над АЗС", - сказав глава правління НАК.