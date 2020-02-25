В Україні з'явиться держкомітет по вугільній галузі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Новий комітет буде займатися питаннями вугільної промисловості

В Україні найближчим часом з'явиться державний комітет по вугільній промисловості. Про це на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський підтримав ідею створення такого комітету.

"Ми підтримуємо вашу пропозицію створити держкомітет по вугільній промисловості. Обов'язково це зробимо", - зауважив Зеленський.

Він також додав, що проситиме міністра інфраструктури в рамках кампанії по будівництву доріг у 2020 році звернути увагу на дороги до невеликих шахтарських містечок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський дав два місяці на закриття боргів із заробітної плати перед шахтарями. Він також запропонував не виплачувати зарплату уряду, якщо погашення боргів перед гірниками буде прострочено.

Крім того, міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю доручили провести повний аудит вугільних підприємств. Президент заявив, що термін "смотрящиє за шахтами" має зникнути разом з самими смотрящими".