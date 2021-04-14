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В Украине появится еще один праздник

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 14:22
В Украине появится еще один праздник Фото: Кабмин принял постановление о введении еще одного праздника в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине появится еще один новый праздник. День Государственной службы специальной связи и защиты информации будут отмечать 25 мая.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Кабмин согласовал новый профессиональный праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации, который будут отмечать ежегодно 25 мая", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский расширил перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с главой государства.

В перечень таких должностей внесли председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также первого заместителя и заместителей главы ведомства.

Как писало РБК-Украина, в январе Совет национальной безопасности и обороны зафиксировал более 400 тысяч фишинговых атак. В частности, была обнаружена массовая рассылка электронных писем по государственным учреждениям якобы от администрации Госспецсвязи.

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