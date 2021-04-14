В Украине появится еще один праздник
В Украине появится еще один новый праздник. День Государственной службы специальной связи и защиты информации будут отмечать 25 мая.
"Кабмин согласовал новый профессиональный праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации, который будут отмечать ежегодно 25 мая", - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский расширил перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с главой государства.
В перечень таких должностей внесли председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также первого заместителя и заместителей главы ведомства.
Как писало РБК-Украина, в январе Совет национальной безопасности и обороны зафиксировал более 400 тысяч фишинговых атак. В частности, была обнаружена массовая рассылка электронных писем по государственным учреждениям якобы от администрации Госспецсвязи.