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В Україні з'явиться ще одне свято

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 14:22
В Україні з'явиться ще одне свято Фото: Кабмін прийняв постанову про введення ще одного свята в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні з'явиться ще одне нове свято. День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації відзначатимуть 25 травня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

"Кабмін погодив нове професійне свято - День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, який відзначатимуть щороку 25 травня", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський розширив перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави.

У перелік таких посад внесли голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також першого заступника та заступників глави відомства.

Як писало РБК-Україна, в січні Рада національної безпеки та оборони зафіксувала понад 400 тисяч фішингових атак. Зокрема, було виявлене масове розсилання електронних листів по державних установах нібито від адміністрації Держспецзв'язку.

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