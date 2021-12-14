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В Украине появится электронное удостоверение ветерана. Рада приняла закон

Автор: Александр Мороз

Верховная рада Украины приняла закон, которым вводится электронное удостоверение ветерана. Соответствующий проект № 5694 поддержали 310 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Закон предусматривает закрепление на законодательном уровне возможность использования электронного удостоверения ветерана, пострадавшего участника Революции достоинства и лица, на которое распространяется действие этого закона (е-Удостоверение ветерана).

Также документ предлагается наладить автоматизированный обмен информацией между Единым государственным реестром ветеранов войны и другими информационными, справочными системами, реестрами и банками данных.

Напомним, ранее сообщалось, что до Нового года должны запустить реестр ветеранов в полном объеме.

Кроме того, удостоверения участников боевых действий интегрируют в приложение "Дия".

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ветеранВерховная рада