В Украине появится Единый центр данных в сфере нацбезопасности

Кабинет министров Украины принял решение о создании Единого центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

По словам Гончарука, во время сегодняшнего заседания согласовал создание Единого центра данных в сфере нацбезопасности. На его создание были направлены 12,3 млн гривен. Данный центр должен уменьшить риски утечек информации.

"Большой массив информации будет оперативно анализироваться и будет поступать в аппарат Совета нацбезопасности и обороны под надежной киберзащитой. Это значительно ослабит риски утечек информации", - говорится в заявлении премьера.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов деятельности ведомства. Данилов добавил, что защита информации является крайне важным вопросом в условиях гибридной войны.

Также РБК-Украина писало, что СНБО планирует в ближайшее время разработать изменения в стратегию киберзащиты Украины. Разработкой изменений стратегии занимаются специалисты из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.

Кроме того, Данилов сообщал, что Россия отрабатывает кибертатаки в Украине, поэтому украинские власти активизировали сотрудничество с НАТО в сфере кибербезопасности.