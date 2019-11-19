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Россия отрабатывает кибертатаки в Украине, - СНБО

Новости » Политика     19.11.2019 - 15:20
Россия отрабатывает кибертатаки в Украине, - СНБО
Фото: Алексей Данилов (Униан)

Украина и НАТО обсудили практические аспекты двустороннего сотрудничества

Украина и НАТО активизировали сотрудничество в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, кабератаки со стороны Российской Федерации несут опасность как для Украины, так и для стран-членов НАТО и Европы в целом.

"В Украине Россия отрабатывает кибератаки, которые в будущем могут быть направлены против стран НАТО, Европейского союза", - заявил Данилов.

Кроме этого, стороны обсудили практические аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, материальную, техническую и консультативно-совещательную помощь, оказываемую Украине в рамках трастовых фондов НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО планирует в ближайшее время разработать изменения в стратегию киберзащиты Украины. Разработкой изменений занимаются специалисты как из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.

Также РБК-Украина писало, что в конце октября Алексей Данилов возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности.

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