В Украине может появиться Единый портал сообщений о коррупции. Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №3450 во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Комитет рассмотрел более 90 предложений, поданных народными депутатами.

Нардепы поддержали поправку, согласно которой Национальное агентство по предотвращению коррупции должно привлекаться к судебному процессу, если в нем принимает участие обличитель.

Также депутаты поддержали поправку, согласно которой награду обличителю должны выплачивать не после решения суда, а после реального взыскания средств с коррупционера в доход государства. Такие изменения предлагается внести в Уголовный процессуальный кодекс.

Состоялась дискуссия по определению понятия "обличитель", поскольку рабочая группа предложила сузить круг лиц, подпадающих под него. Однако ни одна из предложенных новых формулировок не нашла поддержки в комитете.

Кроме того, комитет рекомендовал отклонить поправки, которыми предлагается ряд изменений в УПК.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона №3450 во втором чтении и в целом с технико-юридической доработкой", - говорится в сообщении.

Напомним, данный закон Рада приняла за основу в начале ноября.

Как писало РБК-Украина, с января вступил в силу закон об обличителях коррупции.

Ранее анонсировалось, что в Раду внесут отдельный законопроект об уголовной ответственности обличителей коррупции.