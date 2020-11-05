В Украине хотят создать Единый портал сообщений о коррупции

Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада планирует создать Единый портал сообщений о коррупции. Нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №3450 за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 254 нардепа.



Проект должен упростить и оптимизировать работу с сообщениями и проверками информации, приведенной в сообщениях обличителей о возможной коррупции.



Согласно закону "О предотвращении коррупции", регулярные каналы сообщения о коррупционных действиях должны были создать все органы власти, но это требует больших затрат из государственного бюджета.



"Вместо этого предлагается создать так называемый Единый портал сообщений о коррупции, с которым смогут в круглосуточном свободном доступе работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах. Такое решение позволит сэкономить бюджетные средства", - ранее подчеркивали в профильном комитете.



Кроме того, Национальное агентство по предотвращению коррупции просило освободить себя от обязанности вступать в судебные дела на стороне обличителя или третьего лица из-за недостаточного количества работников для выполнения таких функций в масштабах страны. Закон предлагает передать данную функцию системе бесплатной юридической помощи.

Напомним, ранее комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал принять соответствующий законопроект №3450 за основу.

Как писало РБК-Украина, с января вступил в силу закон об обличителях коррупции.

Ранее анонсировалось, что в парламент внесут отдельный законопроект об уголовной ответственности обличителей коррупции.