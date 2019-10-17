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В Раду внесут закон об уголовной ответственности обличителей коррупции

Новости » Политика    17.10.2019 - 13:52
В Раду внесут закон об уголовной ответственности обличителей коррупции
Фото: Давид Арахамия (УНИАН)

Обличителей коррупции хотят притягивать к уголовной ответственности за клевету

В Верховную раду будет внесен отдельный законопроект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) об уголовной ответственности за предоставление недостоверной информации обличителями коррупции. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, уголовная ответственность позволит сократить количество предоставленной недостоверной информации.

"С анонимами (обличителями коррупции - ред.) есть вопросы. Мы уже договорились, что внесем отдельный законопроект изменений в УПК об усилении уголовной ответственности за предоставление недостоверной информации. Надо делать уголовную ответственность. Например, три года тюрьмы, если люди будут просто клевету делать. Таким образом, мы демотивируем людей, которые захотят "анонимками" решить свои дела", - заявил Арахамия.

Напомним, в четверг, 17 октября, ВР приняла во втором чтении законопроект Владимира Зеленского №1010 "О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" об обличителях коррупции". Законопроект во втором чтении поддержали 252 нардепа.

Также РБК-Украина сообщало, что обличители коррупции смогут претендовать на вознаграждение после того, как суд закончит рассматривать дело.

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