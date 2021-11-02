В Украине появится е-удостоверение ветерана войны: Рада сделала первый шаг

Верховная рада 2 ноября в первом чтении одобрила законопроект №5694 о введении в Украине электронного удостоверения ветерана войны. При этом депутаты в два раза сократили срок подготовки ко второму рассмотрению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.
В первом чтении законопроект №5694 поддержал 291 народный депутат. Ранее документ рекомендовал принять комитет по вопросам социальной политике и защиты прав ветеранов.
Законопроект принят за основу с сокращением на половину сроков подготовки ко второму чтению.
Окончательное принятие законопроекта позволит получать электронное удостоверение ветерана войны. Е-документ станет цифровым аналогом удостоверения в форме книжечке.
Напомним, в ближайшее время в приложении "Дия" появятся новые документы, в том числе удостоверение участников боевых действий.