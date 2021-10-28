ru ua
Чт, 28 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В приложении "Дия" будут доступны новые документы: какие и когда

Новина українською →
Киев, Четверг 28 октября 2021 15:52
В приложении "Дия" будут доступны новые документы: какие и когда Фото: "Дия" будет отображать новые документы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

В ближайшее время на портале государственных услуг и в приложении "Дия" появятся новые документы. Ожидается, что они станут доступны уже осенью.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

По его словам, на сегодня Минцифра работает с Министерством по делам ветеранов над тем, чтобы в приложении появились удостоверения участников боевых дейтсий.

"Если Минветеранов успеет, то этой осенью (будут доступны, - ред.), прямо сейчас идет работа над этим. Если нет, то уже весной. Но надеемся, что осенью", - отметил Баник.

Что касается свидетельства о браке, отметил он, то это не данные на каждый день, но выпискку такого документа можно будет создать через вебсайт портала "Дия".

"Это мы презентуем уже в конце ноября на Diia Summit (презентация новых сервисов "Дия", проводится Минцифрой дважды в год, - ред.). А вот данные о вашей недвижимости и земле уже отображаются на портале, если они есть в реестре", - добавил Баник.

Полную версию интервью смотрите на видео:

Напомним, ранее Баник объяснил, почему "Дия" работает не на всех смартфонах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия
NEWS
Киев ужесточает карантин с 1 ноября
Киев ужесточает карантин с 1 ноября
DAILY
Мстислав Баник, "Дія": Украинцам не стоит бояться "цифрового рабства"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Мстислав Баник, "Дія": Украинцам не стоит бояться "цифрового рабства"